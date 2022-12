CM.IT | Juventus, Dalot fino al 2024: la mossa che complica i piani

La Juventus, al netto delle note vicende extra campo, si muove sul mercato per trovare un esterno destro. Ma l’opzione Dalot si complica

La richiesta presentata dalla Procura federale per la revoca della sentenza del processo sportivo relativo alle plusvalenze ha creato nuovo caos all’interno della Juventus, e dell’intero mondo del calcio viste le numerose società coinvolte.

La società bianconera era stata assolta anche in appello nel primo processo, ma gli atti avuti dalla Procura della Repubblica di Torino hanno spinto il procuratore capo Chinè a chiedere la riapertura. Come spiegato anche ai nostri microfoni dall’Avvocato Pierfilippo Capello, per poter arrivare ad un nuovo processo, devono esserci nuovi importanti elementi che possa spingere a questa soluzione. La Juventus ha prontamente risposto attraverso un comunicato, spiegando la propria posizione, ritenendo di aver agito correttamente. Dunque, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, mentre a gennaio arriverà il nuovo consiglio d’amministrazione del club torinese.

Proprio da questo passaggio, dipenderà anche il calciomercato di gennaio. L’uomo mercato Federico Cherubini monitora varie situazioni, soprattutto per rinforzare la fascia destra. Ieri vi abbiamo parlato delle difficoltà per arrivare al 18enne Ivan Fresneda del Valladolid, con Arsenal e Newcastle pronte ad accontentare le richieste del club di Ronaldo, che si aggirano sui 15/20 milioni di euro. Nelle scorse ore, invece, si è tornato a parlare di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Diogo Dalot. In Italia è stato apprezzato con la maglia del Milan nella stagione 2020/2021, ma sarà difficile rivederlo a breve in Serie A.

Dalot, la mossa dello United spiazza la Juventus

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Manchester United ha già attivato l’opzione di prolungamento annuale presente nel contratto di Dalot, precedentemente in scadenza nel giugno del prossimo. Adesso, dunque, la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2024, cosa che chiaramente dà maggiore potere in fase di trattativa agli inglesi, nel caso decidessero di cedere il calciatore a gennaio o a giugno. Per quanto riguarda la pista Juventus, il giocatore è sul taccuino della dirigenza da tempo, ma allo stato attuale, come per Fresneda, non è stato mosso alcun passo concreto, in attesa del nuovo consiglio d’amministrazione e dello sviluppo delle vicende che si stanno susseguendo in questi mesi.