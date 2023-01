Tiago Pinto in tackle: “È sul mercato, ma qualcuno ha fatto il fenomeno

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha preso la parola in una lunghissima intervista toccando il tema dell’arrivo di Frattesi, il caso Karsdorp, il futuro di Dybala, Smalling, Zaniolo e Mourinho

La prima volta di Tiago Pinto. Dopo due anni da general manager della Roma, il portoghese in questi giorni ha rilasciato la sua intervista numero a un quotidiano nazionale. E il dirigente giallorosso ne ha approfittato per fare il punto su tantissimi argomenti d’attualità. In primis Tiago Pinto ha sottolineato il lavoro fatto fino ad ora dalla Roma, che vuole “continuare a crescere, ma rispettando regole, fair play finanziario e sostenibilità economica” per l’obiettivo che il gm dichiara forte e chiaro: la Champions.

Tiago Pinto poi parla del caso Karsdorp e risponde al legale del giocatore che alcuni giorni fa, intervenuto in esclusiva su Calciomercato.it in onda su TvPlay, è stato molto polemico nei confronti del club. “Il giocatore a livello disciplinare ha commesso una grave scorrettezza non presentandosi all’allenamento e rifiutando di partecipare alla tournée in Giappone – racconta Pinto -. Abbiamo evitato altre polemiche cercando di lavorare internamente e con l’entourage del giocatore. Ricky è tornato, si è allenato e ha giocato. Purtroppo in questa settimana qualcuno ha voluto fare il fenomeno, bruciando un po’ il lavoro che era stato fatto. Karsdorp non è mai stato fuori rosa”. Il gm della Roma commenta così le parole dure di Mourinho al Mapei: “Dopo le partite subentra una parte emozionale non sempre facile da controllare. Accettiamo le critiche, ma non posso permettere che un giocatore approfitti della situazione per danneggiare la Roma. Karsdorp è sul mercato, ma non andrà mai via a zero“.

Tiago Pinto è stato forte e chiaro su Karsdorp, non escludendo che – anche in caso di una sua partenza – non arrivino altri terzini. Tra gli obiettivi c’è un centrale di difesa: “Tecnicamente ci servirebbe ma ogni movimento in entrata sarà sempre dipendente dal movimento in uscita. Per noi le grandi operazioni di mercato di gennaio sono il ritorno di Dybala e di Wijnaldum“. Sul futuro dell’argentino invece è sicuro: “Io lo vedo felice qui, qui è tornato a sentirsi importante. Non ho paura che la Roma possa non essere abbastanza per lui”. Altro argomento d’attualità molto importante è il rinnovo di Zaniolo: “Non c’è fretta. Abbiamo un buon dialogo con Nicolò e il suo entourage. Alla fine non credo ci saranno problemi“. Tra le firme più importanti che la Roma vorrebbe trovare c’è senza dubbio anche quella di Chris Smalling, in scadenza 2023 e accostato all’Inter.

“Lui come Mkhitaryan? Vogliamo tenerlo, lui deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi, un ingaggio di 4 milioni. La Roma ha investito tanto su di lui, aspettandolo con pazienza durante gli infortuni. Sa che teniamo a lui”. E poi si arriva al mercato in entrata e la telenovela Frattesi: “Non serve fare neanche la domanda sul suo arrivo. Con tutti i paletti che ho spiegato la risposta è scontata. Non lasciamo finestrelle aperte, perché non vedo nessuna possibilità ora. Bove e Volpato? Ci sono club, non solo italiani, interessati a loro, ma contiamo di farli crescere qui”. Infine Pinto torna sulle voci Mourinho-Portogallo: “In questi diciotto mesi non è stata la prima volta che un altro club o una Federazione si siano interessati a lui. Ma noi contiamo di andare avanti insieme a lui“.