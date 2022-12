CM.IT | Serie A per Zaniolo tra rinnovo e Premier League

Nonostante le sirene della Premier, ed un prolungamento di contratto in stand by, per Zaniolo preferirebbe restare in Serie A

Tra cinque giorni, finalmente, torna in campo la Serie A. Prima e dopo la pausa per la disputa dei Mondiali in Qatar, le squadre si sono allenate al massimo per farsi trovare pronti alla ripresa delle competizioni nazionali e internazionali.

Contestualmente, tra tre giorni aprirà i battenti la sessione invernale del calciomercato. E sono diverse le situazioni che riguardano i club nostrani. In particolare, la Roma è alle prese con la questione Rick Karsdorp, al centro di un vero e proprio caso. Le parole di José Mourinho, allenatore giallorosso, al termine della partita col Sassuolo hanno fatto molto discutere. Nonostante non abbia mai fatto il nome dell’olandese, lo ‘Special One’ non ha gradito il mood messo in campo dall’ex Feyenoord e lo ha, praticamente, messo alla porta in vista del mercato di gennaio.

L’Avvocato di Karsdorp, Salvatore Civale, ha parlato ai microfoni di TV PLAY Calciomercato.it in onda su Twitch e non ha risparmiato nessuno: “Questa storia è nata dall’atteggiamento un po’ sbagliato di un tesserato molto famoso della Roma, non nuovo a queste azioni: José Mourinho. È vero, Mourinho non ha fatto il nome di Karsdorp, ma le sue dichiarazioni sono state confermate dalle dichiarazioni dei giorni successivi di Tiago Pinto. Quando un calciatore si ritrova sotto casa 40-50 tifosi che lo spingono ad andare via, poco importa se Mourinho ha fatto il nome o no, il punto è cosa ha fatto la società per tutelare il giocatore. Questo è ciò che va chiarito. La società poi l’ha messo sul mercato“. Parole decisamente pesanti. Ma, nel frattempo, in casa Roma devono fare i conti anche con le sirene che riguardano il futuro di Zaniolo.

Preferenza alla Serie A: Zaniolo tra rinnovo e Premier

Come vi raccontiamo, ormai, da mesi il prolungamento di contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, vive una lunga fase di stand by.

Nessun incontro è stato programmato, fino ad oggi, per discutere della questione tra i dirigenti giallorossi e l’entourage del calciatore. Contestualmente, com’è normale che sia, circolano indiscrezioni sul suo futuro, come quelle che lo accostano al Newcastle, attualmente terzo in Premier League e con un’ampia disponibilità economica. Ma, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Zaniolo ha confermato la preferenza per una permanenza in Serie A, che sia con la Roma o con un altro club italiano. Mentre a gennaio è da escludere una sua partenza, anche se il calciomercato ci ha abituati a continui ribaltamenti di fronte.