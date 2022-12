CM.IT | Zaniolo tra il Napoli e il rinnovo con la Roma: la situazione

Il futuro di Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma nel 2024, continua ad agitare il calciomercato

Protagonista nella tournée giapponese della Roma, quello di Nicolò Zaniolo è sempre un nome che stuzzica ed è al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato, complice anche la situazione contrattuale.

Il 23enne nato a Massa è approdato alla Roma nell’estate del 2018 direttamente dalle giovanili dell’Inter, nell’ambito dell’operazione che ha portato Radja Nainggolan alla corte di Luciano Spalletti, all’epoca allenatore nerazzurro e grande sponsor del centrocampista belga con il quale aveva condiviso la sua seconda esperienza al club capitolino, dal gennaio del 2016 al maggio del 2017. Zaniolo è stato subito lanciato nella mischia dall’allora tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, e anche dal commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, che lo convocò per gli impegni della Nations League ancor prima di giocare un solo minuto nel campionato di Serie A.

Il talento del calciatore è innegabile, ma nel corso degli anni è stato, probabilmente, un po’ discontinuo dal punto di vista del rendimento. Resta il fatto che il suo nome ritorna sempre quando si tratta di calciomercato e di squadre di un certo livello. Negli anni, è stato spesso accostato alla Juventus, con l’allora chief football officer Fabio Paratici che aveva lasciato in un ristorante un ‘pizzino’ con scritto Zaniolo, insieme ad altri calciatori, tra gli obiettivi del club bianconero. Una suggestione mai sopita, mentre negli ultimi giorni si è parlato del Napoli, proprio di quel Luciano Spalletti che ai tempi dell’Inter lo lasciò partire direzione Roma.

Per il rinnovo di Zaniolo è tutto fermo. E sul Napoli…

Per quanto riguarda la pista Napoli per Zaniolo, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non registriamo alcun riscontro. Di contro, le trattative per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2024, vivono una fase di stand by ormai da diverso tempo. Allo stato attuale, infatti, non risultato appuntamenti in agenda tra le parti per tornare a discutere dell’argomento. Chiaramente, com’è normale che sia, arrivare in questa situazione alla fine della stagione in corso, potrebbe stuzzicare diversi club, pronti a bussare alla porta della Roma per portare via Zaniolo ad una cifra favorevole, visto che dopo dodici mesi potrebbe svincolarsi a parametro zero.

Da non dimenticare, però, come avvenne il prolungamento di capitan Lorenzo Pellegrini. Entrato nell’ultimo anno di contratto, il calciatore firmò il prolungamento ad ottobre del 2021 (l’accordo precedente era valido fino al giugno 2022). Un modus operandi certamente diverso da quello italico, ma la società americana non sembra avere alcuna fretta neanche con Zaniolo. Poi, certamente, bisognerà vedere se anche il calciatore avrà voglia di attendere, o meno. Nel frattempo, però, la situazione è quella che vi abbiamo appena descritto. Se ci saranno novità, vi terremo aggiornati.