CM.IT | Trattativa Roma-Zaniolo: tempistiche fissate per il rinnovo

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta un nodo da sciogliere in casa Roma visto il contratto in scadenza nel 2024. Le ultime sulla trattativa per il rinnovo

La Roma è reduce dalla grande vittoria in rimonta di San Siro e si prepara ora per la prossima sfida in Europa League contro il Real Betis, che avrà un peso importante nell’economia del girone. Intanto le tematiche di campo si intrecciano con quelle relative al mercato, con particolare riferimento a quello che sarà il futuro di Nicolò Zaniolo. Il trequartista classe 1999, che in estate era stato accostato anche a Juventus e Tottenham, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con i capitolini e si punta al rinnovo dello stesso.

Stagione fin qui altalenante per Zaniolo che ha raccolto 5 presenze totali sull’asse Serie A-Europa League, a causa anche di un infortunio, collezionando appena un assist. Il fantasista giallorosso è quindi ancora a caccia della forma migliore, mentre torna d’attualità il futuro legato al prolungamento contrattuale, seppur non così a strettissimo giro.

Calciomercato Roma, sul tavolo il rinnovo di Zaniolo: le tempistiche dell’affare

La Roma è concentratissima sui prossimi impegni prima in Europa League e poi in campionato, motivo per cui il rinnovo di Zaniolo, seppur argomento da trattare, non è ancora entrato nella fase calda. Come evidenziato da Calciomercato.it non è così scontato o immediato, fermo restando che c’è la volontà di farlo ma non a strettissimo giro di posta.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione le parti si ritorneranno a vedere dopo la metà di ottobre per cercare di arrivare all’accordo. Dunque le componenti che emergono in questa fase solo la volontà di arrivare a dama con anche tanta serenità tra le parti e desiderio di arrivare ad un’intesa, ma il tutto senza fretta. Prima le vicende legate al campo, con la Roma impegnata su più fronti, e poi sarà il tempo di tornare ad accelerare sulla vicenda rinnovo per Zaniolo.