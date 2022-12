ESCLUSIVO | Il Fulham vuole Karsdorp: ma la richiesta blocca tutto

Le ultime notizie di Calciomercato.it sul futuro di Rick Karsdorp: l’olandese corteggiato dal Fulham, richiesta della Roma troppo elevata

Una settimana alla ripresa del campionato di Serie A, con tanti appuntamenti subito importanti per tutte le big per partire al meglio per la seconda fase della stagione. Anche per la Roma di Mourinho, che mercoledì prossimo, all’Olimpico contro il Bologna, andrà a caccia di tre punti pesanti per la corsa Champions.

Diversi i temi che tengono banco in casa giallorossa, negli ultimi giorni di preparazione in vista di un 2023 fondamentale. Dalle incognite sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori alle possibili novità tattiche da varare per Mourinho, fino ai rumours di mercato che sicuramente, con la sessione invernale che si svilupperà in parallelo alla ripartenza del campionato, avranno il loro peso. Uno dei dossier più caldi in questo senso rimane il futuro di Rick Karsdorp. La frattura tra l’olandese e l’allenatore, risalente agli ultimi giorni prima della pausa è cosa nota, con l’esterno che non ha preso parte alla tournée in Giappone ma è stato presente invece nel ritiro in Portogallo. Prima della partenza in terra lusitana, due settimane fa, il confronto tra dirigenza, tecnico e giocatore, con un quadro emerso e delineatosi in maniera piuttosto precisa. Come raccontato da Calciomercato.it, Mourinho vuole la cessione di Karsdorp, ma la Roma vuole cederlo soltanto a titolo definitivo.

Karsdorp-Fulham, strada in salita: la Roma oppone un doppio ostacolo

Indiscrezioni confermate dalle ultime notizie raccolte dalla nostra redazione, in merito all’interessamento del Fulham. Il club londinese spinge forte per l’acquisto di Karsdorp e l’esterno, a sua volta, sarebbe prontissimo al sì lasciando la Capitale, ma le richieste della Roma rendono il tutto molto complicato.

Non soltanto la volontà di cedere il giocatore a titolo definitivo, senza formule in prestito, ma anche una richiesta economica piuttosto elevata, da 12 milioni di euro. Un doppio scoglio che al momento blocca tutto. La situazione resta comunque delicata per la Roma, che si trova in rosa un giocatore sgradito all’allenatore e scontento per il trattamento ricevuto. Da considerare anche la questione del sindacato calciatori, la FIFPRO, che ha difeso l’olandese dopo gli attacchi ricevuti sul web. Sviluppi da monitorare con estrema attenzione.