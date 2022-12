CM.IT | Tra la posizione di Mourinho e le condizioni della Roma: cosa succede con Karsdorp

Tra la volontà di Mourinho e quella della società: le ultime sulla questione Karsdorp e sul futuro dell’olandese

Si riparte. Dopo circa due settimane di vacanze, che hanno fatto seguito al tour in Giappone, la Roma si è ritrovata a Trigoria per riprendere la preparazione in vista del ritorno del campionato.

La Serie A riaprirà i battenti tra meno di un mese e i giallorossi hanno iniziato oggi a lavorare per farsi trovare pronti. Tre giorni di test atletici nel centro sportivo di casa, poi viaggio in Portogallo per una settimana di ritiro e amichevoli per mettere la benzina necessaria ad affrontare la seconda parte di stagione. La ripresa degli allenamenti per i capitolini è stata anche l’occasione per rivedere Rick Karsdorp. Il laterale olandese è stato protagonista, primo dello stop della Serie A, di un duro sfogo di Mourinho che lo ha accusato di non avere l’atteggiamento giusto.

Dichiarazioni che hanno di fatto messo fuori squadra il calciatore che, a distanza di oltre un mese, ha fatto oggi ritorno a Trigoria, rispondendo alla convocazione e avendo un primo faccia a faccia con tecnico e dirigenti. Karsdorp, nei desideri di Mourinho e della società, dovrà lasciare i giallorossi a gennaio, ma la situazione è tutt’altro che semplice.

Calciomercato Roma, le ultime su Karsdorp

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la presenza di Karsdorp nel ritiro portoghese è attualmente in dubbio.

Al momento, Mourinho non ha cambiato idea e tutto lascia pensare che un ripensamento non sia facilmente ipotizzabile. Inoltre c’è da considerare la volontà della società di venderlo al giusto prezzo e, soprattutto, a titolo definitivo. Una condizione che, ad oggi, appare complicata da realizzare.

Nelle scorse settimane anche la Juventus ha pensato a Karsdorp: la società bianconera ha la necessità di trovare esterni di difesa, ma per l’olandese le condizioni poste della Roma sono chiare.