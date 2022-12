Svolta Karsdorp, incontro decisivo in corso: Juve in agguato

Rick Karsdorp è uno dei nomi al centro del calciomercato invernale. Incontro decisivo: Juventus in agguato

Manca sempre meno all’apertura della sessione di trasferimenti invernale, ma il calciomercato è già infuocato. In casa Roma sotto i riflettori continua a esserci il caso Karsdorp. La rottura con il terzino olandese è ormai netta e difficilmente si arriverà a una riappacificazione. Soprattutto dopo che il giocatore non ha risposto alla convocazione pre Giappone.

Oggi è un giorno decisivo per il suo futuro alla Roma. Infatti a Trigoria alle 11 di questa mattina riprendono gli allenamenti e Rick Karsdorp è presente. Svolta fondamentale, con la Juventus in agguato che attende sviluppi, prima di cercare di affondare il colpo per portarlo in bianconero già a gennaio.

Confronto Karsdorp-Roma, la Juventus alla finestra

Ore 10 di questa mattina, Rick Karsdorp si fa rivedere nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini, dove alle 11 riprenderanno gli allenamenti a Roma. Per la prima volta dopo la rottura con Mourinho l’olandese torna nel centro sportivo giallorosso e potrebbe arrivare la svolta per il futuro.

Primo faccia a faccia con Mourinho e probabilmente anche con la società. La linea ormai è chiara, Karsdorp dovrà partire. Ora bisognerà capire come. Infatti la Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma trovare un acquirente già a gennaio non sarà facile. Nel frattempo alla finestra ad osservare tutto c’è sempre la Juventus, pronta a fare partire l’assalto all’olandese al momento opportuno. Dunque oggi è arrivata la prima svolta con l’arrivo di Karsdorp a Trigoria. Ora vedremo cosa emergerà dal confronto faccia a faccia.