CM.IT | Allegri pesca il bomber del futuro: 30 milioni e sfida al Milan

Sempre più poteri a Massimiliano Allegri nell’area tecnica della Juventus. Sul mercato c’è un nuovo obiettivo per il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’

La Juventus soffre ma conquista tre punti pesantissimi sul campo della Cremonese. Continua la rincorsa in campionato della squadra di Massimiliano Allegri, adesso a -7 in classifica dalla capolista Napoli.

Malgrado una prestazione a tratti sottotono, nella seconda parte di gara sono arrivate diverse notizie positive per il tecnico toscano: dalla prodezza su punizione di Milik, all’ingresso in campo di Rabiot che ha dato una marcia in più alla ‘Vecchia Signora’. Il rinnovo del francese rimane complicato, però il pressing di Allegri sul giocatore potrebbe fare la differenza nei prossimi mesi e chissà convincere l’ex PSG a firmare il prolungamento con la Juve. Il polacco si conferma un’altra volta decisivo grazie al settimo sigillo stagionale e corre verso il riscatto in vista della prossima estate. Milik ha convinto Allegri e Cherubini, con la ‘Vecchia Signora’ che dovrà sborsare 7 milioni di euro (più eventuali 3 di bonus) per rilevare a itolo definitivo dal Marsiglia il cartellino del centravanti. Poteri sempre più allargati nell’area tecnica per il mister livornese, che per la finestra di gennaio cerca essenzialmente un laterale destro considerando un Cuadrado in fase calante.

Calciomercato Juventus, non solo Kiwior e Maehle: spie in azione anche per Hojlund

Sul taccuino della Juventus ci sono Maehle (in primis) e Holm, sul quale ieri hanno preso appunti gli osservatori bianconeri presenti sulle tribune del ‘Picco’ per la sfida tra lo Spezia e l’Atalanta.

Il nazionale danese è il preferito di Allegri anche per la sua duttilità e la capacità di agire indifferentemente su entrambe le corsie. Prova sottotono però per Maehle, a differenza invece del più pimpante Holm: lo svedese sta facendo bene alla sua prima stagione in Liguria e viene monitorato con attenzione dagli uomini mercato della ‘Vecchia Signora’. La gara di La Spezia è stata anche l’occasione per rivedere all’opera Kiwior dopo il Mondiale, da tempo nei radar della dirigenza della Continassa per svecchiare il reparto difensivo. Il polacco si è messo in mostra in Qatar, anche se per la Juve ci sarà da superare un’agguerrita concorrenza: dai club di Premier League, passando per le altre big italiane Milan, Inter e Napoli. Ieri un po’ incerto Kiwior, messo soprattutto in difficoltà nella ripresa dall’ingresso in campo di Rasmus Hojlund. Il giovanissimo centravanti danese con caparbietà ha rimesso in corsa l’Atalanta, prima del 2-2 finale firmato da Pasalic.

Come raccolto da Calciomercato.it, sotto la lente d’ingrandimento della Juventus c’è anche l’ex baby dello Sturm Graz, pagato ben 17 milioni di euro l’ultima estate dalla ‘Dea’. Hojlund sta dimostrando tutte le sue qualità e al ‘Picco’ ha bissato la rete segnata (la prima in Serie A) ad inizio campionato nella vicina trasferta dell’U-Power Stadium contro il Monza. La ‘Vecchia Signora’ tiene d’occhio l’ariete di Copenaghen per il futuro, con la sua valutazione comunque che è già schizzata intorno ai 30 milioni di euro nella carissima vetrina dell’Atalanta. Un profilo per età e caratteristiche che piace particolarmente ad Allegri e Cherubini, sul quale c’è da registrare anche un sondaggio del Milan.