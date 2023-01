“E’ un bel messaggio”: Allegri mette la settima e coccola il gioiello

Vittoria sofferta della Juventus sul campo della Cremonese: decisiva la rete di Milik. Massimiliano Allegri colleziona la settima vittoria consecutiva in campionato

Arkadiusz Milik trova il colpo da biliardo e regala tre punti pesantissimi alla Juventus nella trasferta sul campo della Cremonese.

Una partita che si era complicata per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, con i padroni di casa che nella ripresa hanno colpito due pali e sfiorato il colpaccio. Alla fine ci ha pensato Milik, dopo una prestazione tutt’altro che esaltante: palla in buca al 90′ su punizione e Carnesecchi battuto. La panchina bianconera – Allegri compreso – è esplosa alla rete del centravanti polacco, al quinto sigillo del suo campionato. La Juve risponde così al Milan dopo la vittoria di Salerno dei rossoneri e spera di recuperare terreno sulla capolista Napoli, impegnata stasera nel big match di San Siro contro l’Inter.

Settima vittoria consecutiva e senza subire gol per la ‘Vecchia Signora’, attesa adesso dalla sfida casalinga con l’Udinese prima della partitissima del ‘Maradona’ al cospetto degli Azzurri di Spalletti. A cambiare marcia alla Juve l’ingresso in campo di Rabiot, decisamente più pimpante rispetto a Paredes. Un altro campione del mondo, ci riferiamo ad Angel Di Maria, resta invece in dubbio per la gara di sabato, dopo la contusione alla caviglia accusata nella rifinitura di ieri: “Ha accusato questo problemino, vedremo domani se riusciremo a recuperarlo per l’Udinese“. Dagli spalti, lo striscione e i cori dedicati a Gianluca Vialli: “E’ stato un momento bellissimo”, le parole di Allegri nella conferenza stampa post partita.

Cremonese-Juventus, Allegri promuove Soulé e lascia in sospeso Di Maria

L’allenatore toscano dal primo minuto si è giocato la carta Soulé a destra e il baby argentino ha convinto in una posizione di campo che aveva ricoperto poche volte in passato.

Il classe 2003 potrebbe andare via in prestito nella finestra di gennaio per giocare con maggiore continuità, con Allegri però che al momento se lo tiene stretto in attesa di recuperare i big della rosa bianconera: “Ha giocato in un ruolo non suo, si è sacrificato e ha tirato molto in porta. Sono contento di lui, come di tutta la squadra – ha analizzato il mister juventino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Anche Chiesa ha fatto un buon secondo tempo quando è entrato. Abbiamo bisogno di recuperare tutti, abbiamo un ciclo di partite importanti fino al 4 giugno. Alcuni sono arrivati da poco dopo il Mondiale e hanno bisogno di lavorare un po’ di più rispetto agli altri. Sono convinto che cresceremo come condizione, ci sono tutte le prospettive per fare bene. Bisogna però tenere il profilo basso, continuare a lavorare come stiamo facendo. Su questo campo un po’ tutte le grandi hanno fatto fatica per vincere, è stata una partita sporca: i ragazzi sono stati bravi. E’ stato un bel messaggio”.