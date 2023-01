PAGELLE e TABELLINO Cremonese-Juventus: Rabiot cambia marcia, Fagioli non brilla

Cremonese-Juventus: pagelle e tabellino del match della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Milik consegna tre punti pesanti alla squadra di Allegri

Milik trova il gol da tre punti allo scadere e consegna tre punti pesantissimi alla Juventus nella trasferta di Cremona.

La squadra di Allegri soffre sul campo della Cremonese: i grigiorossi colpiscono due pali e vanno vicini al colpaccio, prima del mortifero mancino su punizione del centravanti polacco. L’ingresso di Rabiot cambia marcia alla Juve, mentre Fagioli non brilla nel pomeriggio dello ‘Zini’. Carnesecchi insuperabile fino alla rete di Milik, Okereke non incide.

CREMONESE

Carnesecchi 7 – Decisivo nel primo tempo: si oppone da campione per due volte al sinistro velenoso di Soulé. Nella ripresa si ripete su Rabiot e Kean. Deve arrendersi solo al sinistro beffardo di Milik. E’ nel mirino della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ e dimostra tutto il suo potenziale.

Ferrari 6 – Subito in campo il nuovo acquisto: bada al sodo e non demerita (59′ Hendry 5,5 – Patisce il forcing finale della Juve).

Bianchetti 6 – Si francobolla a Milik e gli concede poco campo. Il polacco deve trovare così il gol della domenica direttamente su punizione (92′ Ciofani SV).

Lochoshvili 5,5 – In ritardo spesso e volentieri nel raddoppiare su Soulé.

Sernicola 6,5 – Impegna Kostic sul binario mancino. Attacca gli spazi creando grattacapi alla difesa ospite.

Pickel 6 – Marcatura quasi a uomo su Locatelli. Prezioso in interdizione.

Castagnetti 6 – Regia pulita, senza affanni. Da rivedere sulle conclusioni da fuori… (76′ Milanese SV).

Meite 5,5 – Maluccio nel primo primo, piede ruvido. Ci mette più sostanza in corso d’opera.

Valeri 5,5 – Si fa puntare e saltare da Soulé, soffre anche Chiesa. Trova il gol ma è in offside: pomeriggio complicato, anche se nel finale ha l’occasione per il colpaccio.

Dessers 6,5 – Si muove bene lungo tutto l’arco offensivo e dà fastidio ai tre difensori di Allegri. All’inizio sciupa una ghiotta chance, nel secondo tempo fa tremare il palo con una sassata a Szczesny battuto: sfortunato (76′ Felix 6 – Palo da posizione impossibile o quasi).

Okereke 5 – Corre e si fa vedere dai compagni, ma non trovai quasi mai il guizzo per accendersi (59′ Buonaiuto 6 – Ci mette un po’ di pepe nell’ultima mezzora).

All. Alvini 6 – Prestazione solida e coraggiosa dei grigiorossi, che colpiscono due legni nel secondo tempo. Cremonese beffata allo scadere dal piazzato di Milik: meritava sicuramente miglior sorte.

Le pagelle di Cremonese-Juventus: Milik mortifero, Carnesecchi (quasi) insuperabile

JUVENTUS

Szczesny 6 – I due legni di Dessers e Felix lo fanno tremare. Risponde presente sul rasoterra di Valeri.

Gatti 5,5 – Preferito ad Alex Sandro, gioca con applicazione e quasi trova il vantaggio ad inizio ripresa. In debito d’ossigeno nell’ultima porzione di gara.

Bremer 6 – Dessers è un cliente scomodo e non sempre l’ex Torino è impeccabile. Meglio quando deve chiudere a campo aperto.

Danilo 6,5 – Prestazione solida: una garanzia il capitano della ‘Vecchia Signora’ anche spostato sul centro-sinistra.

Soulé 6,5 – Allegri gli dà fiducia dall’inizio come quinto e il gioiello argentino non tradisce le attese. Mette in difficoltà Valeri e per due volte sfiora il vantaggio. Dà tutto e all’inizio del secondo tempo viene sostituito (56′ Chiesa 6 – Indiavolato, vorrebbe spaccare il mondo e recuperare il tempo perduto. Un paio di buone accelerazioni a destra, senza però marcare la differenza).

McKennie 5 – Alterna cose buone ad errori grossolani. Ancora non ci siamo: al centro dei rumors di mercato, dimostra ancora una volta di essere sacrificabile (66′ Rabiot 7 – Dà una marcia in più alla Juventus e quasi trova il vantaggio con una bella girata. Cambia volto all’undici di Allegri).

Locatelli 5,5 – Idee spente, offuscate dall’arcigna marcatura di Pickel. Lo abbiamo visto in versioni decisamente migliori.

Fagioli 5 – L’ex della contesa non brilla come nelle ultime uscite prima della lunga sosta. Fatica a trovare la posizione giusta, non si accende neanche quando passa sulla trequarti dietro Milik (56′ Kean 6,5 – Ha subito una chance e viene murato dall’ottimo Carnesecchi. Poco dopo ci riprova e trova ancora il portiere di casa sulla sua strada. Anche lui entra col piglio giusto).

Kostic 5,5 – Non è continuo come al solito sul binario sinistro. Fa tremare Carnesecchi con un bolide da fuori, ma in generale non convince nelle due fasi (85′ Iling-Junior SV).

Miretti 6,5 – Il più attivo nella prima parte di partita insieme all’altro 2003 Soulé. Va vicino all’eurogol con un bel destro da fuori, movimenti intelligenti a non dare punti di riferimento alla difesa avversaria (66′ Paredes 5,5 – Scivola subito sul terreno dello ‘Zini’ e dimostra di non essere ancora al massimo dopo la sbornia Mondiale).

Milik 6,5 – Appannato, in rare occasioni riesce a pungere dalle parti di Carnesecchi. Buon lavoro di sponda, però da un attaccante del suo livello c’è da aspettarsi un rendimento decisamente diverso. Tutto questo fino al 90′: a tempo scaduto trova su punizione un colpo da biliardo che fa esplodere Allegri e tutta la panchina bianconera. Gol pesantissimo, il quinto del suo campionato.

All. Allegri 6 – Non senza un pizzico di fortuna, trova nel recupero il canestro da tre punti che permette alla Juve di collezionare la settima vittoria consecutiva. La scalata continua, anche se c’è molto da migliorare: i bianconeri conservano l’imbattibilità, però soffrono troppo nella ripresa.

Arbitro: Ayroldi 5 – Diverse incertezze, non sempre puntuale nelle chiamate. Più di qualche dubbio sulla rete annullata a Dessers. Da rivedere.

TABELLINO

CREMONESE-JUVENTUS 0-1

90′ Milik

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Ferrari (59′ Hendry), Bianchetti (92′ Ciofani), Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti (76′ Milanese), Meite, Valeri; Dessers (76′ Felix), Okereke (56′ Buonaiuto). A disposizione: Sarr, Saro, Aiwu, Quagliata, Ghiglione, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Alvini

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Soulé (56′ Chiesa), McKennie, Fagioli (56′ Kean), Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Barrenechea. Allenatore: Allegri

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Ferrari (C), Meite (C), Rabiot (J), Bremer (J), Valeri (C), Lochoshvili (C), Kean (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 5′