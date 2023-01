ESCLUSIVO | Doppia pista in Serie A per Hamulic

Il numero 99 dello Stal Mielec è tra i migliori attaccanti under 22 di questa prima parte di stagione

C’è anche l’Italia tra le possibili nuove destinazioni di Said Hamulic. L’attaccante classe 2000 si è trasferito in Polonia, allo Stal Mielec, la scorsa estate realizzando fin qui 9 gol e 4 assist. È senza dubbio tra i migliori bomber under 22 di questa prima parte di stagione, che non a caso può rappresentare un punto di svolta per la sua carriera.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il profilo di Hamulic è stato sottoposto all’attenzione di due club di Serie A, lo Spezia di mister Gotti e la Cremonese di Alvini ieri sconfitta in casa dalla Juventus.

Nato a Leiderdorp come l’ex bianconero de Ligt, Hamulic ha anche il passaporto bosniaco e proprio la Bosnia ha intenzione di convocarlo presto nella sua Nazionale, a conferma del valore del calciatore su cui ci sono anche big di Eredivisie, club francesi e della Major League soccer statunitense. Il prezzo del cartellino è fissato a circa 2 milioni.