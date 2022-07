DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e trattative del 12 luglio

È iniziata una nuova settimana e il calciomercato è sempre più nel vivo. Squadre ormai tutte in ritiro per preparare la stagione, poco più di un mese all’inizio del campionato, per molte squadre c’è necessità di accelerare per mettere a segno affari importanti.

Oggi a Torino la Juventus presenterà Paul Pogba, nuovo numero ’10’ bianconero. Dopo l’incontro con il Bayern Monaco, il futuro di Matthijs de Ligt appare sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’ e le prossime settimane saranno decisive in questo senso. Anche l’Inter continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tiene banco ancora il rebus Dybala, con Roma e Napoli che insidiano i nerazzurri.

LIVE

ORE 8.45 – Romagnoli è alle visite mediche con la Lazio, mentre Maximiano è partito alle 7 da Madrid alla volta di Roma per svolgere la prima parte delle visite con i biancocelesti.

ORE 8.30 – Nuovi e positivi contatti Palermo-Juve per Brunori: di nuovo vicina la permanenza dell’attaccante in Sicilia.