Svolta Scamacca: Psg scavalcato, addio Serie A

Svolta per Gianluca Scamacca. Nuova offerta e Psg scavalcato: la Serie A è sempre più lontana. Addio ad un passo al Sassuolo

Un futuro lontano dall’Italia per Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo, dopo una buona stagione, con 16 goal in 38 partite, si appresta a lasciare la Serie A: nessuno dei club nostrani appare, infatti, disposto a soddisfare le richieste del club neroverde.

Scamacca negli ultimi mesi è stato accostato a tutte le grandi, dalla Juventus, passando per Inter e Milan, che poi hanno fatto altre scelte.

Nell’ultimo periodo, però, per il centravanti italiano si è fatto avanti, con forza il Psg. Un po’ a sorpresa, i francesi hanno deciso di far sul serio per Scamacca. Sul piatto è così finita una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Non molto lontani dai famosi 45/50 milioni richiesti dal Sassuolo ma nelle ultime ore è sceso in campo con decisione un club di Premier League, il West Ham.

Calciomercato, affare Scamacca: offerta migliore del West Ham

Gli Hammers – stando a quanto riportato da gazzetta.it – avrebbero superato il Psg, offrendo ben 40 milioni. Scamacca è pronto ad una nuova esperienza, ancora una volta all’estero: la Premier League lo affascina – non lo ha mai nascosto – e presto potrebbe dir sì al West Ham se i francesi non dovessero rilanciare.