Reggina, UFFICIALE: Inzaghi è il nuovo allenatore

La Reggina ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione e sarà Filippo Inzaghi: è arrivato il comunicato ufficiale

La salvezza la Reggina nella scorsa stagione l’ha raggiunta in maniera agevole, ma la società granata punta più in alto. Dopo l’addio di Roberto Stellone, la Reggina ha scelto un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Infatti in queste ore il club calabrese ha ufficializzato l’approdo di Filippo Inzaghi in panchina. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà alla Reggina per i prossimi tre anni. Il tecnico verrà presentato davanti alla stampa venerdì 15 alle ore 15 allo Stadio Oreste Granillo.