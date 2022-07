Erede di Koulibaly più un bomber: doppio colpo Napoli in Serie A

Il Napoli pesca in Serie A per sostituire il partente Kalidou Koulibaly e non solo: nel mirino anche un bomber del campionato italiano

Valigie pronte per Kalidou Koulibaly che è sempre più vicino a salutare il Napoli per trasferirsi al Chelsea. Il centrale senegalese andrà rimpiazzato subito dal club partenopeo, che dovrà trovare il giusto rimpiazzo per una perdita così importante nella retroguardia.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’erede di Koulibaly al Napoli potrebbe essere Francesco Acerbi. Il difensore è in uscita dalla Lazio, soprattutto dopo gli arrivi di Romagnoli e Gila. Con il Napoli potrebbe prendere vita un’operazione da 5 milioni di euro per il centrale classe ’88. In Serie A però il Napoli avrebbe puntato il mirino anche su un bomber.

Calciomercato Napoli, non solo Acerbi: Simeone per l’attacco

Il Napoli deve trovare rinforzi ancora per diversi reparti, tra cui l’attacco. Proprio per il reparto offensivo la società partenopea sembrerebbe tornare a guardare in Serie A, puntando il mirino in casa Verona.

Infatti il Napoli sembrerebbe aver puntato il mirino su Giovanni Simeone, attaccante che il Verona proprio in questa sessione estiva di calciomercato ha riscattato dal Cagliari per circa 10 milioni di euro. Dunque ‘El Cholito’ potrebbe essere il nuovo vice Osimhen qualora dovesse lasciare il Napoli anche Andrea Petagna.