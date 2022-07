Brunori e il Palermo sono più vicini: gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante di proprietà della Juventus

Palermo e Juventus hanno ripreso a parlare della conferma di Brunori in Sicilia. Questa volta la trattativa si svolge in un clima di fiducia e ottimismo diffuso.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, c’è la volontà da entrambe le parti di arrivare in tempi rapidi ad un accordo sui 4 milioni di euro. Un nuovo incontro è atteso nella giornata di oggi. L’attaccante ha sempre detto di volere il Palermo e, per questo, spera che già nei prossimi giorni possa esserci la tanto attesa fumata bianca. Per lui, ricordiamolo, è pronto un rinnovo a cifre importanti. Termina infine il corteggiamento di Cagliari e Bari, che la scorsa settimana erano tornate alla carica per aggiudicarsi le prestazioni del bomber.