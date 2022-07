Calciomercato Juventus, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa con i giornalisti USA aprono all’addio di de Ligt

La Juventus e de Ligt si avvicinano ai saluti. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha preso informazioni per Pau Torres e parallelamente ha fatto un’offerta a Koulibaly, che però ha respinto i bianconeri. L’addio dell’olandese viene di fatto ‘anticipato’ dalle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che sembra preparato all’evenienza.

Rispondendo ad alcune domande in videoconferenza da parte dei giornalisti americani, prima della tournée negli USA della Juventus, il tecnico livornese spiega che “in questo momento de Ligt è un giocatore della Juventus e si sta allenando bene”, ma poi aggiunge: “Sono molto contento di come sta lavorando la società, che mi ha messo a disposizione due giocatori come Pogba e Di Maria. Se De Ligt verrà ceduto sono sicuro che verrà sostituito al meglio. Abbiamo tutto per essere più competitivi e i primi mesi saranno fondamentali“. Parallelamente, viene ‘blindato’ McKennie: “E’ un giocatore della Juventus, prenderà parte alla tournée. Credo che rimarrà alla Juventus e che quest’anno possa fare una grande stagione”. Sulle scelte in vista della tournée: “Solamente Chiesa, Arthur e Kaio Jorge non prenderanno parte alla tournée, gli altri ci saranno tutti. Al momento abbiamo 5 centrocampisti, considerando che Arthur è infortunato. Poi porteremo con noi Fagioli, Miretti e Rovella, mentre decideremo più avanti se portare anche Ranocchia“. Sulle condizioni di Chiesa: “Dovrebbe ritornare a metà settembre, ma con questi infortuni io sono sempre molto cauto. Credo che lo avremo al meglio a gennaio”.

Ha parlato anche Dusan Vlahovic, che si è espresso in questi termini: “Di Maria? Sappiamo tutti che giocatore è, ha vinto tantissimo e sono contentissimo di poter giocare con lui per provare a fare meglio dell’anno scorso. Con l’arrivo suo e di Pogba sicuramente cambierà qualcosa, vediamo. Chiesa? Di lui ho già parlato tanto. Lo aspettiamo tanto e io non vedo l’ora di giocare ancora con lui e vincere insieme. Con la Juventus è migliorato molto”