La Lazio ha fatto passi in avanti nella trattativa con lo Spezia per il cartellino di Provedel, scelto per il ruolo di vice di Luis Maximiano

Oggi la Lazio ha conosciuto Luis Maximiano, arrivato in Paideia per le visite mediche. Stamattina alle 7 è partito da Madrid, alle 11 – puntualissimo – il bagno di folla anche grazie all’effetto Romagnoli. Finalmente Sarri potrà presto abbracciare il suo primo portiere, preso dal Granada per 10 milioni. Ma alla Lazio serve anche un altro ‘guardiano’, ugualmente affidabile, con il livello adatto per giocare in un club importante e fare anche il titolare.

Il nome individuato è Ivan Provedel, reduce da due ottime stagioni allo Spezia dove è stato uno dei migliori in Serie A. I club stanno ancora parlando, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it in questi giorni si sono registrati dei passi in avanti e la distanza si è ulteriormente ridotta. Siamo nell’ordine dei 500-600mila euro, cifre comunque non insormontabili. La volontà è quella di arrivare a dama e si respira un discreto ottimismo.

Il giocatore rimane in attesa, una volta chiuso l’accordo tra i club firmerebbe un quinquennale. E Sarri avrebbe a disposizione una coppia di portieri affidabili, pronti a sfidarsi per conquistare il posto da titolare. Una competizione interna che la Lazio spera possa solo fare bene. Spetterà al mister valutare entrambi e scegliere a chi attribuire i galloni da ‘primo’. Maximiano, anche per le cifre in ballo, può partire avanti ma niente è deciso.