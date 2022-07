Alessio Romagnoli sbarca alla Lazio: sono terminate le visite mediche per l’ex difensore del Milan. Dopo la firma del contratto, raggiungerà Sarri e la squadra in ritiro

Inizia ufficialmente l’avventura di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio, con l’ex Milan sbarcato a Roma per il consueto iter medico.

Questa mattina il difensore si è presentato alla clinica Paideia per le visite mediche, propedeutiche alla firma con il club biancoceleste. Rinforzo importante nel settore difensivo per Maurizio Sarri, con Romagnoli arrivato a parametro zero dopo il divorzio dal Milan.

Ora che ha terminato le visite, il classe ’94 nelle prossime ore metterà nero su bianco al contratto pluriennale con la Lazio, prima di raggiungere il ritiro di Auronzo di Cadore e mettersi subito a disposizione di Sarri per il ritiro pre-campionato. Oltre a Romagnoli, previste in giornata anche le visite mediche per Gila e Maximiano.

Calciomercato Lazio, ecco Romagnoli: visite mediche per l’ex Milan, arrivato anche Maximiano

Alessio Romagnoli è arrivato stamattina in clinica Paideia per le visite mediche. Un’attesa lunghissima, che però alla fine è stata ripagata da un bagno di folla come non si vedeva da tempo in ambiente biancoceleste. Arrivato alle 8, ad attenderlo c’erano più di 200 tifosi, impazziti all’arrivo del difensore, diventato simbolo del ritorno della lazialità.

Selfie, foto, cori tra sciarpe e maglie al passaggio di Romagnoli, anche lui per certi versi sorpreso da tanto affetto. Il difensore ha completato le visite mediche, ora l’ufficialità e l’arrivo in ritiro ad Auronzo. Di seguito il video dell’uscita di Romagnoli dalla clinica Paideia, scortato in macchina, visto il gran numero di tifosi presenti.

🚨🔴#Romagnoli uscito dalla Paideia (per raggiungere l’Isokinetic), scortato rapidamente in macchina vista la ‘ressa’ di tifosi che speravano di ottenere una foto📸@calciomercatoit #SSLazio pic.twitter.com/e7iYgAkaIA — Francesco Iucca (@francescoiucca) July 12, 2022

Tanti sostenitori laziali che hanno riempito la clinica e aspettano anche altri due nuovi acquisti: Gila e poi Maximiano, che intorno alle 7 di stamattina è partito da Madrid.

Il difensore centrale spagnolo è arrivato in Paideia per sottoporsi alle visite mediche intorno alle 9:10, mentre da pochi minuti ha raggiunto la Clinica anche il portiere portoghese ex Granada, accolto da un entusiasmo travolgente da parte dei tifosi biancocelesti.

🔴Ecco il terzo nuovo acquisto di giornata in Paideia: visite mediche per Luis #Maximiano, sarà il portiere titolare della #Lazio🦅🧤 Entusiasmo anche per il portoghese, che si è dovuto far strada tra cori e selfie😅🤳@calciomercatoit #SSLazio pic.twitter.com/KlDOwii8Kd — Francesco Iucca (@francescoiucca) July 12, 2022

Arrivato in Paideia anche Floriani Mussolini, che era aggregato alla prima squadra ad Auronzo per la prima settimana di ritiro e ora raggiungerà la Primavera. Il talento classe 2003 ha riportato un problema muscolare.