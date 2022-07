Milan Skriniar è al centro di una trattativa caldissima, quella che potrebbe portarlo al PSG. Gli intermediari sono ora a Milano

Sono ore bollenti per il futuro di Milan Skriniar. Il difensore centrale è stato un perno assoluto dell’Inter negli ultimi anni, ma l’Inter ora potrebbe sacrificarlo sul calciomercato per poi andare all’assalto degli ultimi obiettivi, su tutti Gleison Bremer.

Da giorni vi stiamo raccontando dell’addio sempre più probabile dello slovacco, una partenza che si sta concretizzando proprio in queste ore. Infatti, sono momenti decisivi per il passaggio del difensore in Ligue 1, dato che gli intermediari della trattativa sono a Milano con Skriniar e proprio in questi minuti si sta trattando il suo trasferimento al PSG. Tra il club francese e il calciatore c’è già l’accordo, ma ancora manca quello con l’Inter. Proprio per questo, nelle prossime ore è attesa la proposta finale dei campioni di Ligue 1 che potrebbe costringere Marotta al sì. È una trattativa che ovviamente continueremo a seguire in tutti i suoi sviluppi e vedremo se a breve arriverà la fumata bianca.