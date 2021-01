Da Dzeko-Sanchez a Douglas Costa, gli ultimi botti di calciomercato in Serie A

Ultimo fine settimana di calciomercato invernale. La Serie A si prepara ai botti finali in vista di lunedì sera, quando alle ore 20 chiuderanno le fatidiche porte. Ancora molteplici i giocatori in cerca di risposte sul loro destino. Diversi i club che non hanno ancora migliorato le rose nei loro punti deboli. Calciomercato.it fa il quadro sugli affari caldi che coinvolgono le big nostrane e non solo: dalla trattativa Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter all’obiettivo Scamacca per la Juventus fino all’idea Douglas Costa per il Milan, le ultime di calciomercato sulla Serie A.

Calciomercato Inter e Roma, le ultime su Dzeko-Sanchez

Il possibile scambio tra Dzeko e Sanchez ha infiammato le ultime ore di questa sessione invernale. Calciomercato.it, con approfondimenti e aggiornamenti in diretta, sta seguendo da vicino la trattativa tra Inter e Roma. Il nodo dell’affare resta di carattere economico: il cileno costa a bilancio 9 milioni di euro lordi l’anno, mentre il bosniaco ben 15 annuali. Resta dunque da compensare una differenza di circa 3 milioni, ad esempio attraverso una buonuscita da parte della Roma (con un prestito oneroso); in alternativa Dzeko dovrebbe rinunciare a una parte del suo ingaggio o, come ultima possibilità, i milanesi dovrebbero inserire alcuni talenti nell’affare. Dopo i primi sondaggi di ieri, oggi si prevedono infatti nuovi approfondimenti circa l’inserimento nella trattativa di Ionut Radu e Andrea Pinamonti. Infine, mentre i giallorossi hanno salutato il ritorno di El Shaarawy, per i nerazzurri resta possibile quello di Eder, in uscita dallo Jiangsu.

Intervenendo in conferenza stampa, Conte ha commentato: “Io non ho chiesto niente alla mia proprietà. Se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce. Questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino a fine campionato. Rimarranno questi a meno che non ci sia qualcuno scontento che vuole andare via alle giuste condizioni economiche che non influiscano sulla società”.

Calciomercato Juventus, obiettivo Scamacca: nuova proposta di Paratici

La Juventus continua a lavorare per Scamacca. Da parte sua, il Sassuolo si è interessato a Dragusin, ma l’ultima idea bianconera è l’inserimento del giovane Fagioli e, per convincere i neroverdi – che chiedono un obbligo di riscatto per una cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro – si potrebbe imbastire una operazione ‘alla Chiesa‘, con riscatto su base quadriennale e per step al raggiungimento di obiettivi. Non è da escludere, infine, che Scamacca possa fare rientro al Sassuolo per rimanerci fino al termine della stagione. Con buona pace della Juve e delle tante pretendenti.

Stamane, intanto, è stata ufficializzata la tripla operazione col Genoa: Nicolò Rovella è stato acquistato a titolo definitivo ma resterà in prestito ai rossoblu, che hanno invece prelevato Portanova e Petrelli.

Calciomercato Milan, Douglas Costa idea last minute: c’è un solo problema

Tra i club più attivi del momento c’è anche il Milan, non pago di acquisti già importanti come Mario Manzdukic. I rossoneri, come già anticipato, sono interessati a Douglas Costa, talento di proprietà della Juventus ma in prestito al Bayern Monaco, che ha già deciso di non acquistarlo a fine stagione. I bavaresi, anzi, di fronte alle giuste occasioni sarebbero disposti a salutarlo già a gennaio. Tramite sondaggi, il Milan avrebbe già trovato terreno fertile, ma l’ostacolo resta l’elevato ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce circa 6 milioni di euro a stagione.