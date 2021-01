El Shaarawy è pronto per tornare finalmente alla Roma: dopo l’isolamento, l’attaccante oggi ha svolto le visite mediche

Si è sbloccata la situazione El Shaarawy. Dopo il ritorno da Dubai e i tamponi positivi al Covid, il Faraone – raggiunti i 21 giorni da protocollo – è potuto uscire dall’isolamento e arrivare a Villa Stuart per effettuare le visite mediche con i giallorossi. Dopo due anni il classe ’92, che già era stato vicino al ritorno lo scorso anno, vestirà nuovamente la maglia della Roma.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stamattina El Shaarawy si è recato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, a cui seguiranno poi le firme sul contratto che dovrebbe legare alla Roma fino a giugno 2023. Risolte quindi le pendenze anche con lo Shanghai Shenhua, che non voleva liberarlo gratuitamente. Tutte le parti in causa alla fine hanno raggiunto un’intesa e ora il giocatore è pronto per mettersi a disposizione di Fonseca. Da stabilire quale sarà il suo ruolo in campo e nelle gerarchie visto che ad ora Mkhitaryan e Pellegrini sono i titolari. Molto dipenderà dalla partenza di Dzeko, che potrebbe anche aprire a un suo avanzamento da falso nueve.