Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Aouar: Rabiot e Ramsey ceduti

Nuovi contatti con gli agenti di Aouar, centrocampista del Lione nel mirino della Juventus. Rivoluzione in mediana a giugno

La Juventus, con ogni probabilità, non farà alcuna operazione in questa sessione del calciomercato di riparazione. A meno che, non riesca a raggiungere un accordo, l’incontro è in programma oggi, col Sassuolo per Gianluca Scamacca, attaccante attualmente in prestito al Genoa, per andare a rimpolpare il reparto avanzato, orfano di Paulo Dybala e con Alvaro Morata da valutare, dopo il pestone alla caviglia subito ieri contro la Spal in Coppa Italia. Ma lo sguardo dei bianconeri è rivolto già alla prossima stagione: in questo contesto si innestano i nuovi contatti registrati ieri con gli agenti di Houssem Aouar, 22enne centrocampista del Lione. I procuratori hanno concluso con la ‘Vecchia Signora’ il trasferimento del giovane Marley Akè dall’Olympique Marsiglia e l’occasione è stata buona anche per tornare a parlare del classe 1998 in vista dell’estate.

Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino: rivoluzione a centrocampo

È proprio il centrocampo il reparto che ha convinto meno della prima Juventus di Andrea Pirlo. L’allenatore ha fatto ruotare tutti i giocatori a disposizione, da Arthur a Bentancur passandro per Rabiot, McKennie e Ramsey. Adesso, con la coppia sudamericana Arthur--Bentancur, e l’americano McKennie incursore sulla fascia, pare aver trovato l’assetto ideale. Gli esclusi, Rabiot e Ramsey, rischiano così di diventare ottimi rincalzi, ma comunque rincalzi. E se davvero dovesse concretizzarsi l’approdo di Aouar in bianconero nell’estate prossima, lo spazio si ridurrebbe ulteriormente. Il franco-algerino, compagno di Nazionale di Rabiot, è valutato dal presidente del Lione, Aulas, intorno ai 45-50 milioni di euro. Per poter finanziare questo colpo, soprattutto in tempo di Covid-19, è necessario effettuare operazioni uscita. Rabiot continua ad essere molto stimato dal manager dell’Everton, Carlo Ancelotti, e la sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro. Qualcosina in meno, 25 milioni circa, per Ramsey che, comunque, dopo la lunga esperienza all’Arsenal, continua ad avere estimatori in Premier League. Allo stato attuale, è bene precisarlo, si tratta solo di suggestioni, ma l’interesse per Aouar potrebbe spingere la Juventus a mettere in atto una vera e propria rivoluzione a centrocampo.