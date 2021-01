Calciomercato Juventus, domani il vertice per Scamacca

Calciomercato Juventus, i bianconeri stringono i tempi per Scamacca: domani vertice per il giovane attaccante

Dall’inizio della sessione di mercato, Fabio Paratici ripete che la Juventus opererà in entrata soltanto al presentarsi di una vera occasione. A pochi giorni dalla conclusione della finestra invernale, la chance probabilmente sta per presentarsi. In attacco, i bianconeri tenteranno il tutto per tutto e lo faranno domani per provare a regalare un rinforzo in prima linea ad Andrea Pirlo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Problemi per Morata | Calciomercato Juventus, coperta corta: ecco la quarta punta

Calciomercato Juventus, assalto a Scamacca: la giornata decisiva

Secondo ‘Rai Sport’, infatti, la Juventus e il Sassuolo si incontreranno in un vertice per parlare di Gianluca Scamacca. Paratici ribadirà al club neroverde l’intenzione di voler acquistare il giocatore in prestito, ma senza obbligo di riscatto. Operazione possibile intorno ai 20 milioni di euro, come ricordato da Calciomercato.it. Vedremo se il club emiliano alla fine accetterà le condizioni dei bianconeri. Tra le ipotesi, anche quella di inserire Dragusin nell’affare Scamacca. Intanto, il Genoa, club che detiene al momento le prestazioni dell’attaccante in prestito, si sta cautelando prendendo informazioni su Patrick Cutrone.