Alla CMIT TV interviene l’agente FIFA Fabio Parisi: le ultime sul futuro di Scamacca, sempre inseguito dalla Juventus

Lunga intervista ieri alla CMIT TV con Fabio Parisi, agente FIFA, con cui abbiamo affrontato numerosi temi legati agli ultimi giorni di trattative di gennaio e non solo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>>¬†Calciomercato Juventus, arriva il bomber | C’√® la data

Parisi ha riferito di un Allegri in pole per la panchina della Roma, mercato inoltre in subbuglio per quanto riguarda gli attaccanti. Juventus in prima linea alla ricerca di un bomber da regalare a Pirlo, c’√® la suggestione Dzeko ma la prima opzione secondo l’agente rimane Scamacca: “Profilo giovane e italiano, ottimi rapporti con il Sassuolo. L’operazione si pu√≤ fare intorno ai 20 milioni, √® una cifra che non dovrebbe rappresentare un problema”.