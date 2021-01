La Juventus è tornata su Houssem Aouar, giocatore del Lione. Per il calciatore incontro nelle prossime settimane

Houssem Aouar è un’idea mai tramontata. Il centrocampista classe 1998 del Lione è sul taccuino della Juventus in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera non ha mai nascosto l’interesse per il giovane calciatore, protagonista anche in questa stagione con il club francese.

In questi giorni, la Juventus – come riporta Sky Sport – è tornata a parlare con l’entourage del calciatore, lo stesso di Aké, dandosi appuntamento alle prossime settimane. I rapporti con il Lione, come dimostra l’affare De Sciglio, sono ottimi ma il prezzo del cartellino non è certo basso, circa 50 milioni di euro. Su Aouar si registra, inoltre, anche l’interessamento da parte dell’Arsenal.