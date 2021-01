Ibrahimovic e Lukaku sono stati protagonisti di un duro scontro durante Inter-Milan che sta facendo il giro del mondo. Sullo sfondo dell’intricata vicenda, ci sarebbe anche un terzo incomodo

Le ultime ore sono state dominate dallo scontro tra titani avvenuto tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Tra i due sono volate parole grosse, come vi abbiamo riportato, e il diverbio sul campo è stato acceso per alcuni minuti. Un episodio di cui si discute ancora molto e che ha generato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Intanto, spunta un retroscena che potrebbe aiutare a chiarire l’astio tra i due campioni di Inter e Milan.

Scontro Ibrahimovic-Lukaku, Raiola sullo sfondo: il retroscena

Se si analizza lo scontro tra i due bomber, è necessario sottolineare anche la posizione di Mino Raiola. Il super agente ha curato gli interessi della punta belga fino al 2018 e maneggiato anche l’intricato voodoo-gate con l’Everton del 2017, che ora è tornato decisamente attuale.

Nel 2018, la svolta e il ‘tradimento’ della punta belga che decide di cambiare procuratore e di affidarsi a Federico Pastorello per la parte sportiva e Roc Nation per i diritti d’immagine. Impossibile non considerare anche questo fattore nello scontro avvenuto durante Inter-Milan. Ibrahimovic, infatti, è da sempre il fedelissimo di Raiola, che ha rappresentato una persona importantissima per tutta la sua carriera. Una nuova chiave di lettura, dunque, per interpretare un diverbio che fa e farà discutere ancora per molto.