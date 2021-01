Dopo lo scontro con Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia, Ibrahimovic è stato accusato anche di razzismo: Pogba difende lo svedese

Nonostante le emozioni regalate dal derby di Coppa Italia fra Milan e Inter, il match rimarrà sicuramente alle cronache per l'acceso scambio di opinioni che ha visto protagonisti Ibrahimovic e Lukaku. Lo scontro tra i due colossi, oggi, ha diviso l'opinione pubblica: in particolare, lo svedese è stato accusato di aver assunto un atteggiamento razzista nei confronti del belga di origini congolesi. In serata anche Paul Pogba si è espresso al riguardo sui social, prendendo le difese di Zlatan.

Il centrocampista francese, che con i due attaccanti ha condiviso la maglia del Manchester United, si è espresso in questo modo: “Zlatan razzista? Mi vuole troppo bene, quindi è l’ultima persona a cui penso quando si parla di razzsimo. Dai, non scherzate su questo”. Pogba, che con Ibra condivide anche Mino Raiola come agente, ha voluto schierarsi a difesa del suo ex compagno assicurando che non si tratta in nessun modo di un razzista.