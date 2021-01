Il calciomercato Milan valuta il colpo Douglas Costa dalla Juventus, c’è solo l’ostacolo ingaggio per il talento in prestito al Bayern Monaco

Potrebbe chiudersi già a gennaio l’esperienza al Bayern Monaco di Douglas Costa. Arrivato la scorsa estate in prestito dalla Juventus, non dovrebbe essere riscattato a fine stagione e, dato l’esiguo minutaggio finora raccolto, con la giusta offerta può partire già in inverno. L’occasione propizia, come già anticipato, potrebbe arrivare proprio dal Milan, capolista e diretta avversaria dei bianconeri per lo scudetto.

Calciomercato Milan, obiettivo Douglas Costa dalla Juventus

Nelle ultime ore, riporta ‘Tuttosport’, il Milan starebbe infatti valutando Douglas Costa e tramite sondaggi avrebbe già trovato terreno fertile. Il Bayern, dal canto suo, ha già comunicato l’idea di non riscattarlo dando il via libera per una nuova sistemazione in questa stagione. L’ostacolo per i rossoneri resta però l’elevato ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce circa 6 milioni di euro a stagione. Col suo eventuale arrivo, Maldini regalerebbe a Pioli un altro elemento valido per continuare il sogno scudetto.