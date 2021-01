L’Avvocato Leandro Cantamessa, legale del Milan e membro del consiglio d’amministrazione del Monza, ha parlato alla CMIT TV di Calciomercato.it

“I movimenti di mercato più rilevanti li hanno fatto Milan e Monza, entrambe seguite dal mio studio”. Leandro Cantamessa, legale dei rossoneri e membro del Consiglio d’Amministrazione del Monza, ha parlato così ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it. Prima di soffermarsi sui rossoneri, l’avvocato ha rilasciato delle dichiarazioni sul club brianzolo e su Mario Balotelli.

“Il calciomercato è una cosa divertente, sapete che l’Inter ha sempre vinto il campionato ad agosto: è un gioco divertente – prosegue Cantamessa -. Io credo che il mio studio abbia smesso di occuparsene per questa sessione, perché i movimenti sono stati tanti dai due elementi seguiti. Il calciomercato ha due regole: la prima è che gli avvocati vengono tutti sconfitti, nel mio caso le vacanze sono sempre state torturate dal calciomercato, e poi la notte. A tutti gli operatori di calciomercato piace lavorare la notte, ad orari improponibili”.

MERCATO MILAN PROMOSSO – “Il Milan mi pare che abbia fatto tombola. Anche per i rossoneri penso che il mercato sia finito – prosegue l’Avvocato – Pare che Tomori sia bravo, dopo essere stato buttato nella mischia dopo mesi di inattività si è comportato benissimo. Ibrahimovic? È fatto così, è come una donna bellissima che è un po’ allegra, alla fine la perdoni sempre. È stato super prezioso in questi mesi. Il derby ieri non l’ho visto in diretta, l’ho registrato e l’ho recuperato dopo: ho impegni di famiglia, mi viene un infarto a vederla in diretta”.