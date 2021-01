Il Bayern Monaco sembra intenzionato a non riscattare Douglas Costa, che rientrerà alla Juventus: il Milan monitora la situazione

Una delle decisioni più discusse relative all’ultimo mercato della Juventus è stata quella di cedere Douglas Costa in prestito al Bayern Monaco. La sensazione, fin dai primi istanti, che si trattasse di una toppa temporanea è stata forte. La speranza di Paratici, evidentemente, era quella di liberarsi dell’ingaggio da 6 milioni a stagione del brasiliano e al contempo accrescerne il valore economico. Il problema, però, è che nella sua seconda esperienza in Baviera Douglas Costa sta trovando poco spazio e, in quegli spezzoni di gara avuti a disposizione, non sta riuscendo ad incidere. Il club campione d’Europa, nel frattempo, avrebbe già preso una decisione chiara riguardo al futuro dell’esterno verdeoro.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa torna a Torino | Occasione per il Milan in estate

Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Bayern Monaco non sarebbe soddisfatto dell’apporto fornito da Douglas Costa in stagione e non avrebbe alcuna intenzione di esercitare il riscatto. Il futuro del brasiliano, quindi, sembra essere il ritorno alla Juventus. Sarà Paratici, poi, a dover trovare una nuova sistemazione all’ex Shakhtar Donetsk nella prossima estate, ricordando che il contratto con Douglas Costa scadrà il 30 giugno del 2022.

Inoltre, secondo l’attuale regolamento, il brasiliano potrebbe rientrare alla base già nel mercato di gennaio e cambiare subito squadra. Adesso, infatti, è consentito che un giocatore vesta le maglie di tre club in una singola stagione: nonostante questo, resta difficile che qualcuno si sobbarchi il suo stipendio in questo mercato invernale. Per quanto riguarda la prossima estate, invece, è tutta un’altra storia. Fra i club interessati ci sarebbe anche il Milan: i rossoneri, che per Douglas Costa ci hanno già provato in passato, potrebbero fare un nuovo tentativo. Il brasiliano sarà ad un solo anno dalla scadenza e la Juventus potrebbe lasciarlo partire a prezzo di saldo. Oltre al club meneghino anche Manchester United e Wolverhampton seguono con interesse gli sviluppi della vicenda Douglas Costa.