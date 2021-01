In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato della trattativa per Edin Dzeko e Alexis Sanchez

Dzeko-Sanchez è la trattativa del momento tra Roma e Inter. Tutte le attenzioni dei club sono sul possibile scambio che porterebbe il bosniaco finalmente da Conte, da sempre suo grande estimatore. Il tecnico nerazzurro, però, in conferenza stampa ha glissato: “Io non ho chiesto niente alla mia proprietà. Se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce. Questi sono i giocatori che ci sono e ci saranno fino a fine campionato. Ogni volta che c’è un calciatore accostato sembra sempre un capriccio del tecnico, ma quest’anno ho influito poco su tutte le situazioni”.

Calciomercato Inter, Conte: “Non parlo di Dzeko. Se qualcuno vuole andare via…”

Conte, alla vigilia del match col Benevento, non si sbilancia ma non smentisce né chiude: “Di Dzeko non parlo perchè ho rispetto nei confronti del ragazzo, della Roma e dei miei giocatori. I calciatori rimarranno questi a meno che non ci sia qualcuno scontento che vuole andare via alle giuste condizioni economiche che non influiscano sulla società. Non trovo giusto che ci siano situazioni che possano minare la concentrazione della squadra”.

“Io non ho chiesto Dzeko alla mia proprietà, se credete il contrario siete lontani anni luce. Non è un capriccio o una volontà del tecnico, questi giocatori che ho saranno presenti fino alla fine del torneo. Io ho rispetto per Edin, per la Roma e per i nostri calciatori. A meno che non ci sia qualcuno che non è contento e chieda di andare via, siamo questi. Se poi esistono le condizioni economiche per fare uno scambio va bene, altrimenti non facciamo fumo e non creiamo instabilità nella squadra. Stiamo zitti e lavoriamo, abbiamo sempre accettato situazioni che ci sbattono davanti, io non voglio queste distrazioni””.