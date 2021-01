Calciomercato Juventus, Scamacca può rientrare e rimanere al Sassuolo!

Gianluca Scamacca si allontana dalla Juve. L’attaccante potrebbe fare ritorno al Sassuolo ma per rimanere. I dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo al futuro di Gianluca Scamacca, profilo seguito dalla Juventus in questa sessione invernale di calciomercato. A sorpresa, infatti, l’attaccante potrebbe proseguire la stagione con la maglia del Sassuolo. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il 22enne farà ritorno in Emilia e rimarrà agli ordini di De Zerbi. La trattativa con la Juve non si sblocca, in quanto il club bianconero non è intenzionato ad inserire l’obbligo di riscatto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato, scambio Dzeko-Sanchez: ultime e dettagli sulla trattativa

Calciomercato Juventus, Scamacca rientra al Sassuolo ma per rimanere

Inoltre, il Sassuolo ha stabilito con il Genoa di non rinforzare le concorrenti dei rossoblù per la salvezza. Scamacca, così, resterà con ogni probabilità in neroverde. Contestualmente, al posto dell’ex Ascoli il club ligure ha chiuso per il ritorno di M’Baye Niang. L’attaccante torna dal Rennes in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, e dovrebbe arrivare in Italia entro sabato sera.