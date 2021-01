Calciomercato Inter e Roma, le ultime sullo scambio Dzeko-Sanchez

Gli aggiornamenti sul possibile scambio tra Inter e Roma: tutti i dettagli della trattativa

Sono ore caldissime sull’asse Roma–Inter per l’ipotesi di scambio tra Dzeko e Sanchez. Come raccolto da Calciomercato.it, l’affare resta complesso, ma prosegue ed è sempre possibile. I due club continuano a dialogare per trovare la quadra e far tornare i conti, con la trattativa che è portata avanti da un noto intermediario. Il nodo resta economico: Sanchez, infatti, costa a bilancio 9 milioni di euro lordi l’anno all’Inter, mentre Dzeko ben 15 annuali alla Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter e Roma, scambio Dzeko-Sanchez: tutti gli aggiornamenti

C’è quindi una differenza di circa 3 milioni da compensare, ad esempio attraverso una buonuscita da parte della Roma (con un prestito oneroso). In alternativa, Dzeko dovrebbe rinunciare ad una parte dell’ingaggio, e come ultima possibilità c’è l’inserimento di un giocatore da parte dell’Inter che vada a coprire la cifra che al momento divide le due società. Oggi c’è stato un incontro a Milano durato circa un’ora tra Ausilio, Tiago Pinto e l’intermediario che sta portando avanti l’affare. L’Inter, dal canto suo, fa sapere che è un’operazione difficile, ma la Roma vuole approfondire fino in fondo tutte le condizioni perché al momento Dzeko è considerati fuori dalla rosa da Fonseca. Vi terremo aggiornati.