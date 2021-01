Ai microfoni di CMIT TV ha parlato Fabrizio Biasin del possibile addio di Dzeko e del possibile scambio con Icardi tra Roma e Psg

“Dzeko–Icardi? Un pensiero che non è mai passato nella mente di Leonardo e di nessuno a Parigi”. Ne è convinto Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta ai microfoni di CMIT TV. In casa Roma è caldissimo l’argomento Edin Dzeko, con il bosniaco che potrebbe lasciare la capitale in questi ultimi giorni di mercato. Possibile uno scambio con l’Inter che coinvolga anche Sanchez: ne hanno parlato Ausilio e Pinto, che si incontreranno in futuro.

Si era ipotizzata anche la possibilità di un affare sull’asse Roma-Parigi che riguardasse Mauro Icardi, ma Biasin ha rivelato come Leonardo non abbia mai preso in considerazione l’affare. “Pochettino ha subito schierato titolare Icardi, che ha risposto immediatamente presente, andando a segno in diverse occasioni in queste prime gare con l’argentino in panchina. Ecco perché per il Paris Saint-Germain non è mai stata un’opzione percorribile”. Già Calciomercato.it aveva sottolineato come l’arrivo di Pochettino e le buone prove offerte da Icardi avessero allontanato il centravanti dal ritorno in Serie A.