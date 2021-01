Calciomercato Inter e Roma, scambio Sanchez-Dzeko | Ecco l’ostacolo

In salita ripida lo scambio Dzeko-Sanchez tra Roma e Inter. Ecco il grande ostacolo che frena i nerazzurri

Dzeko-Sanchez, uno scambio quello tra Roma e Inter che avrebbe del clamoroso, ma che allo stato attuale delle cose è difficile che possa andare in porto. C’è un grande ostacolo, infatti, che frena squisitamente i nerazzurri: mandando via il cileno, il club di viale della Liberazione perderebbe i benefici, sullo stipendio lordo, del Decreto Crescita.

Calciomercato Inter, frenata per lo scambio con la Roma: Dzeko costa più di Sanchez. Si può fare se…

Al netto Dzeko guadagna poco più di Sanchez, 7,5 milioni di euro rispetto ai 7 dell’ex Manchester United, mentre al lordo la differenza è significativa: circa 15 milioni il classe ’86 nativo di Sarajevo, 10,5-11 milioni il 32enne di Tocopilla che Marotta ha preso a titolo gratuito dopo la prima stagione in prestito e la risoluzione del contratto del calciatore con i ‘Red Devils’.

Siccome l’Inter non intende appesantire il suo monte ingaggi e di conseguenza il bilancio data la delicata situazione economica in cui si trova, al momento lo scambio è piuttosto in salita, anzi a dirla tutta può farsi solo se la Roma – la quale intende liberarsi quasi a tutti i costi del suo ex capitano, che come noto ha rotto con Fonseca – dovesse accettare di contribuire al pagamento di parte dello stipendio del 34enne, da anni un ‘pallino’ di Conte, o lo stesso dire sì a una riduzione (più facile a dirlo che a farsi) dei suoi emolumenti.

Calciomercato Roma, addio Dzeko: possibile ‘indizio’ sul suo futuro

Dzeko è comunque ambito pure all’estero, a tal proposito fa notizia il suo retweet (vedi in alto) del messaggio di ‘Squawka Football’, il quale ha scritto che adesso per Dzeko – “il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in Bundesliga, Premier League e Serie A” – “potrebbe essere giunto il momento di ‘conquistare’ un altro campionato”. Che sia un indizio circa un suo possibile trasloco fuori dalla Serie A? Staremo a vedere.