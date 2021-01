Calciomercato Inter, incontro con agente Bastoni: rinnovo ad un passo

Nuovo incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’agente di Bastoni. Il gioiello nerazzurro vicino al rinnovo

L’Inter blinda Alessandro Bastoni, uno degli alfieri dello scacchiere di Conte. Decisa accelerata per il rinnovo di contratto del giovane difensore classe ’99, con l’agente del nazionale azzurro, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, che ha raggiunto questa mattina la sede nerazzurra insieme all’avvocato dell’agenzia che cura gli interessi del giocatore.

Un ulteriore segnale che testimonia come le parti siano vicine a ratificare l’accordo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2023. Già nelle scorse settimane c’era stato un altro summit con l’entourage di Bastoni, con la dirigenza dell’Inter al completo presente stamane in sede. Solo l’Ad Marotta ha lasciato prima il tavolo delle trattative per partecipare all’assemblea di Lega a Palazzo Parigi.