CM.IT | Roma, Fonseca vs Dzeko: ultime e retroscena della rottura

Situazione bollente in casa Roma, con Edin Dzeko e Fonseca ai ferri corti: ultime e retroscena della rottura

Il dolore alla gamba è confermato, ma non basta a spiegare la clamorosa assenza di Dzeko dai convocati della sfida di domani. Dietro a questo esclusione c’è infatti molto altro. C’è soprattutto un rapporto ai minimi storici tra il bosniaco e l’allenatore Fonseca, che ha inevitabilmente condizionato anche alcune scelte del portoghese. I fatti sono noti. Il litigio in occasione dell’eliminazione col Siviglia, un addio vicinissimo la scorsa estate e poi il confronto, molto acceso, dopo la sfida con lo Spezia.

Calciomercato Roma, rottura fra Dzeko e Fonseca | I dettagli

Su queste pagine avevamo parlato già mercoledì di un clima molto teso tra il gruppo e l’allenatore. Lo spogliatoio rimprovera a Fonseca l’assenza di comunicazione e un rapporto poco diretto con la squadra. Inoltre, molti lamentano una preparazione non al top così come un gioco troppo prevedibile contro le big. La sfida di domani si rivelerà decisiva per il portoghese. Un altro ko dopo le umiliazioni contro la Lazio e in Coppa Italia, obbligherebbe infatti i Friedkin a cambiare guida tecnica. Con Dzeko che quindi tornerebbe capitano. Solo una improbabile permanenza del lusitano costringerebbe la Roma a valutare offerte dalla Premier per l’ex City.