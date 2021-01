Calciomercato Roma, Fonseca sempre più in bilico: il punto sulla panchina

Calciomercato.it ha raccolto delle indiscrezioni sul futuro di Paulo Fonseca. Le ultime sulla Roma e Allegri

Due umiliazioni in pochi giorni: Fonseca è di nuovo ad un passo dall’addio. Dopo le riflessioni dei mesi scorsi, i Friedkin hanno rimesso in discussione il futuro dell’allenatore portoghese. Come raccontato nel TG delle 14.00, non ci sarà però un cambio immediato: gli americani vogliono valutare bene la situazione e portare avanti una scelta, senza ulteriori ripensamenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Roma, le ultime su Fonseca e Allegri

Di certo il clima resta molto teso, con gli stessi giocatori sempre più lontani da un tecnico apparso totalmente in confusione. Lo spogliatoio rimprovera al portoghese i cambi tardivi, una comunicazione non sempre diretta e la difficoltà di modificare l’assetto della squadra. Aspetti, questi, approfonditi anche nelle riunioni no stop tra i Friedkin e Tiago Pinto. Il nome che mette d’accordo tutti è lo stesso dello scorso settembre: l’ex Juve Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha già dato ampia disponibilità: vuole tornare su una panchina importante. Tra l’altro, considera la Roma una squadra forte e in grado di lottare per la vetta della classifica. E Sarri? Preferirebbe tornare in pista a fine stagione, anche se l’ipotesi Roma lo ha sempre stuzzicato. I prossimi giorni si riveleranno in ogni caso decisivi. Mentre Fonseca ormai è considerato quasi un ex…