Nuovo appuntamento con la CMIT TV: alle 14 parte il TG mercato con le ultime mosse di Milan, Inter, Juventus e Roma

Il mercato di gennaio sta iniziando ad entrare nella sua fase più concitata e allora la CMIT TV non vi lascia soli: dalle ore 14 segui in diretta il TG mercato di Calciomercato.it. Vi aggiorneremo riguardo agli ultimi movimenti di Inter, Milan, Juventus, Napoli e tutte le altre società di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In conduzione ci sarà Riccardo Meloni, mentre come ospiti avremo Giorgio Musso e Francesco Iucca. Inoltre si collegherà anche la direttrice Eleonora Trotta per un aggiornamento sulla panchina della Roma. Segui la diretta per tutte le ultime sul mercato della Serie A e sulle formazioni di Juventus e Napoli che questa sera si sfideranno per la Supercoppa Italiana.