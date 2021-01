Nelle ultime ore sembra stia prendendo piede l’ipotesi di uno scambio tra Sanchez e Dzeko. I tifosi della Roma insorgono sui social

Si avvicina la chiusura della finestra invernale di calciomercato e in casa Roma c’è ancora da risolvere la grana Dzeko. Nelle ultime ore sembra stiano salendo le quotazioni di uno scambio tra i giallorossi e l’Inter con il bosniaco verso Milano e Alexis Sanchez a fare il percorso inverso. Secondo ‘Sky Sport’ sarebbero stati proprio i capitolini a proporre l’affare ai nerazzurri che però dovrebbero capire in che modalità fare l’operazione per trovare la quadratura economica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Intanto sui social i tifosi hanno già preso le loro posizioni con i romanisti poco convinti dello scambio Dzeko-Sanchez e supporters dell’Inter invece desiderosi di portare a compimento un affare che regalerebbe a Conte un attaccante più abile sottoporta. Ecco alcuni dei pensieri dei tifosi su Twitter:

Lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez non ha alcuna logica per la #ASRoma, perché rimarremmo con un solo centravanti di ruolo. A questo punto meglio sistemare la querelle Fonseca Edin e poi cedere il bosniaco a fine stagione. — Alessandro Oricchio (@Ronaldicchio) January 28, 2021

#Sanchez contro il Milan è stato tra i migliori. Ma non dimentichiamo i 300 gol sbagliati a porta vuota. I 300 infortuni rimediati#Dzeko è upgrade ad occhi chiusi. Non scherziamo. Lautaro, Lukaku e Dzeko. #FCIM — Raffaelecaru (@raffaelecaru) January 28, 2021

Se qualcuno avvisa #Sanchez di farsi trovare vicino ad un uscita autostradale lo porto a #Roma e riporto #Dzeko. Se mi sbrigo é pronto per l’allenamento di domani!#Inter — niko masiero (@Nik92M) January 28, 2021

Ma ho letto su SKY che volete scambiare #Sanchez con #Dzeko? Siete fuori di testa invece che rinforzarci volete diventare più deboli?. #SIETE VERAMENTE #RIDICOLI — Silvia (@intersilvia48) January 28, 2021