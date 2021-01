Calciomercato Juventus, i bianconeri ancora all’assalto per l’attaccante: la nuova idea di Paratici per accontentare Pirlo

Avanti fino alle ultime ore di mercato. La trattativa tra Juventus e Sassuolo per Gianluca Scamacca è destinata a proseguire fino al gong conclusivo. Nuovi contatti nella giornata di ieri, stando a quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, anche se non c’è stato il previsto summit milanese tra le parti.

Calciomercato Juventus, la nuova proposta per Scamacca: altra contropartita e operazione ‘alla Chiesa’

Le notizie di ieri sera danno un Sassuolo pronto a riprendere Scamacca dal Genoa. Juve che in ogni caso non si arrende e secondo la ‘rosea’ può inserire nella trattativa il giovane Fagioli per una sorta di ‘stage’ a centrocampo con De Zerbi, magari in prospettiva di un nuovo assalto estivo per Locatelli, che è il regista del futuro nei piani di Pirlo. Non solo: per convincere i neroverdi, che chiedono un obbligo di riscatto e una cifra ben precisa (sempre tra i 22 e i 25 milioni di euro), si potrebbe imbastire una operazione alla Chiesa, con riscatto su base quadriennale e per step al raggiungimento di obiettivi. In questo modo verrebbero accontentate le richieste di Carnevali. La Juve procede in ogni caso senza ansia: come spiega anche ‘Tuttosport’, l’esperimento Kulusevski seconda punta nelle ultime gare avrebbe tranquillizzato tutti. Anche senza un acquisto, le risorse non mancano.