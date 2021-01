La Juventus deve concentrarsi sul campo per risalire la china, ma il calciomercato può regalare un ultimo brivido di nome Dybala

La Juventus ha centrato l’obiettivo semifinale di Coppa Italia battendo la Spal senza grandi patemi e ora dovrà vedersela con l’Inter. Per la squadra di Pirlo, però, il pensiero primario resta quello di risalire la classifica – sfruttando anche il recupero col Napoli, uno scontro diretto – per tornare a lottare per lo scudetto, oltre ad andare avanti in Champions League. Sul fronte calciomercato, invece, oggi è diventato ufficiale l’operazione tripla con l’arrivo di Rovella, che resta in prestito al Genoa, e il passaggio di Petrelli e Portanova in rossoblù.

Calciomercato Juventus, Dybala al Manchester United: l’idea

In casa Juventus, però, resta la questione spinosa relativa al futuro di Paulo Dybala, ormai sempre meno considerato nelle gerarchie di Pirlo, scivolato al ruolo di comprimario in pochi mesi. A questo va aggiunto ovviamente il nodo rinnovo che è rimasto fermo e i tanti club che sono comunque interessati. Come il Manchester United, che aveva già provato a prenderlo nell’ambito di uno scambio con Lukaku. I Red Devils sono al secondo posto in classifica, ma in piena lotta per il titolo: la squadra di Solskjaer sembra avere ingranato, ma manca ancora qualcosa.

E il mercato di gennaio è un’occasione da sfruttare per dare la spinta definitiva alla rosa dello United. Secondo ‘Tribal Football’, il nome in grado di fare questo sarebbe proprio quello di Paulo Dybala, che potrebbe prendere – almeno numericamente- il posto di Ighalo. Solskjaer avrebbe bisogno di un giocarore già pronto, in grado di avere un impatto immediato sull’attacco del Manchester. Oscurato da Ronaldo e Morata alla Juve, l’argentino potrebbe ‘reinventarsi’ ad ‘Old Trafford’.