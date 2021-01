Tripla operazione conclusa ufficialmente dalla Juventus che ha messo in piedi un maxi affare col Genoa per arrivare a Nicolò Rovella

La Juventus continua a pensare con lungimiranza anche al futuro, scandagliando come sempre anche il mercato dei giovani di Serie A. La società bianconera ha depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001, Nicolò Rovella, che arriva in bianconero a titolo definitivo ma resterà al Genoa in prestito fino al termine della stagione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ufficialità che arriva appena dopo quelle dei giovani Portanova e Petrelli che lasciano proprio la Juventus per approdare al club ligure.