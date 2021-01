Anche il Tottenham di Mourinho si iscrive alla corsa per Angel Di Maria. L’argentino, che piace a Juventus e Inter, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno con il Psg

Non c’è ancora certezza sul futuro di Angel Di Maria. Il centrocampista argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Negli ultimi giorni sono arrivate notizie che sembravano spingere l’ex Real Madrid verso il rinnovo ma la firma non c’è ancora stata.

Di Maria fa ovviamente gola a molti club e anche Italia il suo nome risulta sui taccuini delle squadre importanti come Juve e Inter. Il calciatore che il prossimo 14 febbraio compirà 33 anni piace soprattutto in Inghilterra, dove non manca la disponibilità economica per accontentare le sue richieste. ‘Talksport’ riporta di un forte interessamento da parte del Tottenham di Jose Mourinho. Gli Spurs sono pronti ad investire sul giocatore ma il portale inglese sottolinea come Di Maria sia felice a Parigi ma che nessun accordo è stato ancora concordato con i transalpini.