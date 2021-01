Calciomercato Juventus, derby per Veron | Ecco il prezzo

Monitorato anche da Juventus e Napoli nei mesi scorsi, Garbriel Veron è al centro di una battaglia di mercato europea

Rientrato la scorsa settimana da un infortunio che gli ha fatto saltare anche la semifinale di Coppa Libertadores contro il River Plate, Gabriel Veron ha subito ritrovato la via del gol al ritorno in campionato e si appresta a vivere la finale di Copa contro il Santos come uno degli osservati speciali delle big europee. In passato, l’esterno offensivo è stato monitorato anche da Juventus e Napoli, ma i club italiani non hanno mai stabilito contatti ufficiali con il Palmeiras.

Calciomercato Juventus, City e United stregate da Veron

A differenza di altre pretendenti che, secondo le informazioni di Calciomercato.it, si stanno muovendo in maniera molto concreta in vista della prossima estate. Stiamo parlando in particolare di Manchester City e Manchester United, pronte a darsi battaglia per il 18enne. Blindato da un contratto fino al 2025 con una clausola da 60 milioni di euro, il calciatore non partirà per meno di 25-30 milioni e con una percentuale di rivendita a favore del Verdao.