Calciomercato, scambio Dzeko-Sanchez: trattativa difficile ma che prosegue, sulla stampa odierna conferme alle anticipazioni di CM.IT

Ultimi giorni di mercato che si possono infiammare sull’asse tra Inter e Roma. Ieri, giornata campale con l’incontro tra Ausilio e Pinto per parlare dello scambio tra Dzeko e Sanchez. Le parti si riaggiorneranno, ci sono delle difficoltà per concludere in porto la trattativa che però è reale e concreta e c’è l’interesse da parte di tutti per trovare la quadratura giusta.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Roma, scambio Dzeko-Sanchez: tifosi furiosi

La ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola conferma lo scenario dello scambio Dzeko-Sanchez descritto ieri sera da Calciomercato.it. Pesa la differenza tra gli ingaggi lordi dei due giocatori, che potrebbe essere colmata dall’ingresso in scena di Pinamonti, proposto dai nerazzurri. In alternativa, la Roma dovrebbe corrispondere una buonuscita al bosniaco, che appare definitivamente fuori dai piani di Fonseca e si trasferirebbe volentieri. Lo stesso farebbe Sanchez, che in nerazzurro è solo un rincalzo di lusso.