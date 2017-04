Calciomercato Juventus, l'intrigo De Sciglio-Ghoulam e il valzer dei terzini

Salvatore Malfitano (Twitter: @MalfiToto)

29/04/2017 16:00

CALCIOMERCATO JUVE DE SCIGLIO / Corsia di sorpasso, ma anche di calciomercato. E’ sulla fascia sinistra, che in questi giorni si cominciano a intavolare le prime trattative. Prima di tutte si era mossa la Juventus, per assicurarsi Sead Kolasinac, a parametro zero dallo Schalke 04. Tuttavia le esitazioni dei bianconeri e soprattutto del Milan hanno spinto il bosniaco verso l’Arsenal, con cui manca soltanto la firma. Così i tedeschi hanno avanzato un’offerta importante al Wolfsburg per Ricardo Rodriguez. Lo svizzero però preferirebbe la Serie A, dov’è seguito da Inter e Napoli. I nerazzurri restano vigili anche per Samir, esterno dell’Udinese, che con ogni probabilità non tornerà più in campo in questa stagione a causa di un infortunio al menisco. Il calciomercato Juventus però è pronto ad accendersi.

L’intrigo De Sciglio-Ghoulam riguarda anche il calciomercato Juventus

E’ sempre più concreta l'ipotesi di addio al Milan per Mattia De Sciglio. Il Milan ha già incontrato l’entourage del giocatore e questa sembra essere la decisione presa dalle parti. Napoli e Juventus lo seguono, con gli azzurri che avrebbero maggiore urgenza di assicurarselo qualora Ghoulam non rinnovasse. Proprio l’agente dell’algerino ha avuto un incontro con la dirigenza rossonera, che lascerebbe presagire un addio. Gli altri nomi sulla lista di Giuntoli per il ruolo sono Widmer e Rodriguez, come detto, con l'esterno dell'Udinese che rientra a pieno titolo anche nella lista di Marotta, così come l'atalantino Conti, obiettivo comune a diverse big di A. Inoltre resta da risolvere la questione Strinic: le prospettive di seconda scelta non sono mai state ben accolte dal croato, che quindi potrebbe optare per il trasferimento. In questo caso, il direttore sportivo del Napoli andrebbe alla ricerca di un profilo estero giovane e promettente. Proprio il tipo di giocatore sondato dalla Fiorentina: si tratta di Mascarenhas, terzino sinistro classe 1998 della Fluminense, per cui si era attivato anche il Milan prima della nuova gestione cinese. Intanto la Juve ha appena affrontato Spinazzola, quello che potrebbe essere il terzino del futuro. Un futuro non ancora troppo vicino: l'esterno atalantino, infatti, potrebbe entrare nei radar bianconeri a partire dal 2018.