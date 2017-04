Calciomercato Inter, addio Brozovic e Banega: viva l'ipotesi Tolisso

29/04/2017 11:21

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC BANEGA TOLISSO / L'Inter difficilmente disputerà una competizione europea nella prossima stagione, anche se la matematica non condanna ancora la squadra di Pioli. Quella contro il Napoli sarà forse una sfida chiave in tal senso, da considerasi come l'ultima spiaggia per l'Europa League.

Con la vicenda del fairplay finanziario ancora da regolarizzare, l'Inter dovrà ottenere 30 milioni di euro dal prossimo mercato, il che potrebbe portare alla cessione di Brozovic e Banega. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza i piani futuri del club, che proverà l'affondo per Krychowiak la prossima settimana. E' previsto infatti un contatto col Psg, dopo il tentativo fallito a gennaio. Un colpo che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', costerebbe di certo meno di Nainggolan e Strootman, profili che fanno gola ai nerazzurri.

Restando a centrocampo, la rosea sottolinea come sottotraccia si continui a seguire anche la pista Tolisso. Il 22enne del Lione è nel mirino della Juventus e trattare con Aulas può essere molto costoso. Inoltre i bianconeri hanno dalla propria la possibilità di giocare in Champions, competendo ai massimi livelli. Un asso nella manica non da poco.

L.I.